До конца суток, 6 июля, на западе Украину ожидаются дожди с грозами, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в Волынской, Ривенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, 7 июля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, днем и в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.