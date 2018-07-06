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Сегодня, 6 июля, в центре Ривного на улице Соборной возле главного корпуса НУВХП прямо во время движения загорелась маршрутка №45,  сообщает «РивнеМедиа» со ссылкой на свидетелей инцидента.

Микроавтобус двигался по Соборной от ЦУМа в направлении Покровского собора, вдруг возле парка с него резко начал идти густой дым.

Водитель маршрутки сразу совершил аварийную остановку и из салона начали быстро выбегать пассажиры. Густой дым шел отовсюду - из салона, с мотора и из выхлопной трубы.
ForUm

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