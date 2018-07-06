Альтернатив минометам «Молот» для Вооруженных сил Украины нет. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин.

«На сегодняшний день альтернатив минометам «Молот» у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ», - сказал он.

Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ровенской области.

Как ранее сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.