также в разделеОбщество
В СБУ пояснили необходимость принятия закона о блокировании сайтов 16
Порошенко передал военным отремонтированный самолет Ан-26 17
ГПУ проверит минометы «Молот» на соответствие техусловиям 22
Порошенко запретил использовать на учениях миномет, разорвавшийся на Ривненском полигоне 36
Взявшие под контроль Золотое-4 военные получили награды 28
СМИ: «Нафтогаз» купил Коболеву бронированный «Кадиллак» 30
Адвокат: Савченко сидит в одиночной камере и сильно похудела 56
5 июля. Картина дня 29
Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами 30
Авиация РФ нанесла 600 авиаударов по сирийским повстанцам 39
В ГПУ создали 5 подразделений для контроля за работой ГБР 24
В Украине через сайт знакомств у американки выманили $1,5 миллиона 38
МИД выразил протест в связи новым приговором Балуху 23
НАБУ завершило расследование по делу «Стены» 48
Луценко объявил об изменении подозрения Добкину 49
Удерживаемый боевиками журналист Асеев начал голодовку 160
«РФ держится на страхе и расправе с несогласными»: Балух написал письмо украинцам 34
В РФ заявляют, что не обнаружили у Гриба следов побоев 20

Альтернатив минометам «Молот» для Вооруженных сил Украины нет. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин.

«На сегодняшний день альтернатив минометам «Молот» у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ», - сказал он.

Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ровенской области.

Как ранее сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги