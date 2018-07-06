Президент Петр Порошенко передал самолет Ан-26 Воздушным силам Вооруженных сил Украины.

Сертификат самолета Глава государства вручил командиру экипажа, майору Богдану Андрушко во время торжественных мероприятий по случаю 70-летия авиаремонтного предприятия ГП «Завод 410 ГА», сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

«Сегодня, в этот важный юбилейный день мы выпускаем в небо очередной Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины», - сказал Глава государства.

«Уверен, что будут другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами из 410-го завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере «Укроборонпрома», - отметил Порошенко.

«Крылья самолетов, которые сегодня имеют на вооружении Воздушные силы, защищают украинскую землю и защищают жизни украинских воинов», - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что за последние четыре года в Украине «создали совершенно новую армию, очень хорошо подготовленную, которая способна защищать государство, очень четко мотивированную, накормленную, одетую, обученную».

По его словам, усилиями оборонной промышленности сегодня укомплектованы все части Вооруженных сил Украины необходимым вооружением. «Решается вопрос боеприпасов. В полной реализации программа строительства общежитий для украинских контрактников», - добавил Президент.

Порошенко подчеркнул, что украинская армия уже имеет большое количество новых образцов вооружения, о которых всего три-четыре года назад могли только мечтать. Он также добавил, что увеличилось и количество часов налетов украинских пилотов, увеличилось количество самолетов, их переоснащение.