Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо украинцам, которое на странице в Facebook опубликовала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен, показательно наказывая тех, кто не способен согласиться на унижения. Моей благодарностью вам за украинскость пусть станет задокументированная и заверенная печатями правда о методах, которыми оккупанты расправляются с гражданами Украины в Крыму», - написал он, сообщает 112 Украина.

Прежде всего в письме Балух поблагодарил украинцев за поддержку.

«Большое спасибо всем за ваши письма и молитвы, за вашу поддержку меня лично, моей матери, моей семьи! Ваше искреннее участие в моей жизни это неоценимый клад, дарованный Богом почему-то именно мне. Я безгранично благодарен Богу, родителям и своему народу за то, что с рождения имею душу, расшитую красно-черными барвинками заботливыми руками родной мамочки! Спасибо за любовь, в которой я всю жизнь купаюсь, за генетический код, что дарит способность видеть истинную красоту, ценить ее, петь ей волшебным языком и понимать, что подлинность ее замешана исключительно на чести, достоинстве и правде», - отметил он.

Политзаключенный подчеркнул, что Россия держится на пропаганде, страхе и расправе с несогласными.

«Правда в том, что его (Кремля) власть на временно оккупированных территориях, как и на территории 1/7 части суши в целом, держится на тотальной лживой пропаганде и запугивании и жесткой расправе с несогласными… Правда в том, что больше выстрелы пушек и пуски баллистических ракет, патологически лживый кремлевский режим боится одного слова правды», - написал Балух.

Он надеется, что еще один приговор против него поможет Украине «более достойно противостоять очередному посягательству на ее независимость».

Денисова в Facebook прокомментировала письмо Балуха, назвав его примером для борьбы за независимость Украины.

«Владимир, вы – борец! Ваша борьба – пример для всех нас, как нужно бороться за утверждение независимости Украины. И как нужно относиться к врагу, который ведет войну против нашего государства. Ваши слова вдохновляют нас на дальнейшую борьбу за вас и за всех остальных пленников Кремля. Ваше сердце бьется в сердце украинской вселенной, и наши сердца тоже бьются в унисон за правду и за свободу!» – написала Денисова.

Напомним, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).