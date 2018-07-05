Россия понесет ответственность за сбитый «Боинг» МН17. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.



«Доказательств, которые собрала и уже обнародовала Международная следственная группа, достаточно, чтобы утверждать, что за этот акт терроризма ответственно высшее военное и гражданское руководство России», – отметил он.

Замминистра уверен, что организаторы и исполнители террористического акта, приведшего к гибели 298 человек, предстанут перед голландским правосудием.

«Отдельно Россия как государство понесет ответственность за это международное преступление», – подчеркнул он.

Петухов также отметил, что Верховная Рада должна ратифицировать Соглашение с Нидерландами, которое регулирует передачу уголовного производства в Нидерланды и международную правовую помощь в этом расследовании и судебном процессе.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.