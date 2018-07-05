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Сегодня, 5 июля, железнодорожники полностью восстановили движение поездов в обоих направлениях на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

В 1:30 по нечетной колее перегона была уложена новая рельсо-шпальная решетка силами работников путевых машинных станций Цветково, Усатово и Вапнярка. В 2:32  нечетная колея перегона открыта для движения поездов

После тщательного обследования поврежденной колеи и технического состояния вагонов будет установлены причины схода.

Железнодорожники приносят извинения пассажирам за вынужденные задержки поездов.

Напомним, что 3 июля в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов.

Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов было организовано альтернативными маршрутами в объезд этого участка.

4 июля с 7:00 было открыто движение по парной колее перегона.
ForUm

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