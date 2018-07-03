Из-за схода с рельсов грузового поезда в Одесской области движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка, сообщает пресс-служба ПАО «Украинализныця».

В частности, поезда № 762/761 Одесса-Киев, № 94/93 Одесса - Минск, № 24/23 Одесса - Москва, № 106/105 Одесса - Киев, № 146/145 Измаил - Киев проследуют маршрутом через Одессу - Колосовкц - Помичну - Чернолесскую - Т. Шевченко - Мироновка - Киев.

Поезда № 136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы, № 258/257 Одесса - Львов, № 26/36 Одесса - Рахов - Перемышль, № 108/107 Одесса - Ужгород, № 12/11 Одесса - Львов проследуют через Одессу - Колосовку - Помичну - Слободку - Вапнярку.

Поезд № 84/83 Одесса-Ковель проследует через Одессу - Колосовку - Помичну - Чернолесскую - Т. Шевченко - Мироновку - Фастов - Казатин.

Поезд № 223/224 Киев-Одесса проследует через Подольск - Помичнц - Колосовкц - Одессу.

Поезда № 23/24 Москва-Одесса и № 258/257 Львов-Одесса проследуют через Слободу - Помичну - Колосовку - Одессу.

Поезда № 145/146 Киев-Измаил и № 105/106 Киев-Одесса проследуют через Фастов - Мироновку - Чернолесскую - Помичну - Одессу.

Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, к которым сейчас поездами добраться невозможно.

На место происшествия оперативно направлены три восстановительных поезда со станций Раздельная, Подольск и Одесса-Товарная. Также на месте работает комиссия регионального филиала «Одесская железная дорога» для определения причины инцидента.

Напомним, сегодня, 3 июля, на железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. Движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.