Сегодня, 4 июля, в 7:16 железнодорожники открыли движение поездов по парной колее на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области, где вчера сошел с рельсов товарный поезд, сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

Отмечается, что на протяжении всей ночи рабочие устраняли последствия схода грузового поезда. Сейчас продолжаются работы по восстановлению движения на нечетной колее. На участке работает более 200 железнодорожников, задействованы 3 восстановительных поезда и другая специальная техника.

Сегодня в 5:42 из Одессы в Киев был отправлен скоростной поезд № 764 Одесса - Киев без отклонения от графика движения. Он будет курсировать по маршруту со всеми остановками, а также дополнительной вынужденной остановкой на станции Крыжополь.

Также пассажирам возвращены средства за несостоявшиеся по вине железной дороги поездки. Общее количество возвращенных проездных документов - 489 билетов и еще 27 - через интернет. Дикторы на вокзалах оперативно сообщали об изменениях в движении поездов и время опоздания поездов, было открыты дополнительные билетные кассы.

По состоянию на 5:40 4 июля жалоб от пассажиров относительно некачественного обслуживания не поступало.

Напомним, сегодня, 3 июля, на железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. Движение поездов в направлении Одесса – Киев было приостановлено.