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Так называемый депутат Госдумы РФ, бывший «прокурор» окупированного РФ Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

Он обнародовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года.

«Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Олега Сенцова», – написал Динзе.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.
ForUm

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