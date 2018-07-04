Сегодня, 4 июля, главной военной прокуратурой сообщено о подозрении одному из бывших народных депутатов в организации умышленного убийства сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году.

Об этом во время брифинга заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

Он отметил, что непосредственные исполнители убийства были приговорены к лишению свободы сроком от 10 до 15 лет еще в 2010 году.

«Организатор убийства в то время установлен не был, а дело в отношении него выделено в отдельное производство. Военными прокурорами активизирована работа в уголовном производстве, в результате чего получены неопровержимые доказательства, которые позволили установить и привлечь к уголовной ответственности организатора указанного умышленного убийства», - отметил главный военный прокурор.

По его словам, следствием установлено, что мотивами заказ совершение указанного преступления стали месть за профессиональную деятельность полковника милиции и желание помешать последнему продолжать выполнение своих обязанностей.

Так, им был выявлен конвертационный центр, который действовал на базе коммерческого банка в Донецке, конечным бенефициаром которого был один из бывших народных депутатов Украины. Деятельность указанного конвертационного центра правоохранителями была прекращена, к уголовной ответственности привлечены три должностных лица указанного банка.

Дальнейшая профессиональная деятельность сотрудника МВД была направлена ​​на выявление и пресечение противоправной деятельности других конвертационных центров на территории Донецкой области, что не устраивало заказчика преступления.

«В связи с этим, указанный бывший народный депутат Украины решил отомстить ему путем организации его умышленного убийства. Так, для реализации указанного плана им обеспечено привлечение пяти человек (большинство из которых были бывшими или действующими сотрудниками правоохранительных органов), которые за вознаграждение согласились совершить убийство указанного сотрудника МВД. Также он предоставил непосредственным исполнителям огнестрельное оружие, автомобильный транспорт и денежные средства, необходимые для подготовки и совершения преступления», - подчерукнул Матиос.

Единственное, что связывало между собой этих лиц, отметил главный военный прокурор, было выполнение заказа указанного экс-народного депутата на совершение умышленных убийств. «Взаимоотношения между участниками преступления были им организованы таким образом, что ни один из соучастников, кроме самого заказчика, не знал в полном объеме состав преступной группы, что повышало его шансы избежать ответственности. На выполнение заказа непосредственными исполнителями 26.07.2006 в Киеве полковника милиции похитили и с использованием огнестрельного оружия совершили его умышленное убийство в салоне легкового автомобиля. После чего труп вывезли за пределы Киева, где закопали в лесу», - проинформировал он.

Кроме этого, он сообщил, что в ходе досудебного расследования получены доказательства, указывающие на то, что указанный бывший народный депутат Украины планировал совершение ряда других умышленных убийств. При этом, еще за несколько месяцев до убийства полковника милиции он уже заказал этим же соисполнителям похищение и убийство одного из своих конкурентов - руководителя банковского учреждения в Киеве, гражданина Украины.

«С этой целью он предоставил исполнителям огнестрельное оружие (два автомата Калашникова, тринадцать пистолетов Макарова, два пистолета ПБ и более 500 боеприпасов к ним), контролировал и направлял деятельность созданной им вооруженной банды. Около двух месяцев участники банды готовили совершение умышленного убийства руководителя указанного финучреждения, осуществляли за ним визуальное наблюдение, отслеживали его ежедневный график и маршруты передвижения. Однако, это преступление не было доведено до конца, так как правоохранительными органами были задержаны исполнители убийства милиционера», - отметил

Сейчас готовится ходатайство о применении в отношении бывшего народного депутата Украины меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

«Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание за совершение указанных преступлений в виде пожизненного лишения свободы. Указанное лицо не задерживалось, так как он уже является подозреваемым и обвиняемым в ряде других уголовных процессов, в которых к нему применена указанная мера пресечения», - резюмировал Главный военный прокурор.

Стоит отметить, что Матиос не назвал фамилию подозреваемого, сказав лишь, что она начинается на букву «Ш».

По информации СМИ, речь идет о бывшем народном депутате Александре Шепелеве.

Напомним, Шепелева задержали под Киевом 8 февраля.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

9 февраля в Печерский райсуд, который должен избрал ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

10 апреля Печерский районный суд Киева продлил Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

24 мая Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты Шепелева относительно меры пресечения в виде ареста.