Печерский районный суд Киева продлил бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Решение о продлении ареста суд принял накануне.

Шепелев будет содержаться под стражей еще как минимум 2 месяца, до 8 июня.

Защита Шепелева сразу обжаловала решение суда.

«Мы подали апелляционную жалобу на это решение», - сказал адвокат Шепелева Денис Аникин.

По его словам, решение о продлении ареста было принято 23 марта.

Напомним, Шепелева задержали под Киевом 8 февраля.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

9 февраля в Печерский райсуд, который должен избрал ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.