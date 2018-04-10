Печерский районный суд Киева продлил бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Решение о продлении ареста суд принял накануне.
Шепелев будет содержаться под стражей еще как минимум 2 месяца, до 8 июня.
Защита Шепелева сразу обжаловала решение суда.
«Мы подали апелляционную жалобу на это решение», - сказал адвокат Шепелева Денис Аникин.
По его словам, решение о продлении ареста было принято 23 марта.
Напомним, Шепелева задержали под Киевом 8 февраля.
Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».
9 февраля в Печерский райсуд, который должен избрал ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.
В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.
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