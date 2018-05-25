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Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева относительно меры пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что апелляционную жалобу коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела  24 мая.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 31 марта оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения.

Напомним, Шепелева задержали под Киевом 8 февраля.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики». 

9 февраля в Печерский райсуд, который должен избрал ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства. 

10 апреля Печерский районный суд Киева продлил Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.
ForUm

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