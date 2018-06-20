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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.


Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ», – написала она и обнародовала фотокопию соответствующего письма.

Напомним, ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.
ForUm

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