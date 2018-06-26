также в разделеОбщество
Москалькова не видит смертельной опасности для Сенцова
Руководителя подразделения Одесской таможни поймали на взятке 11
Турчинов: Территориальная оборона – залог защиты от масштабного вторжения 22
Москалькова заявляет, что жизни Балуха ничего не угрожает 15
В Украину не пустили британскую журналистку Russia Today 17
Герман: Янукович сам себе не может объяснить побег из Украины 25
Арестован еще один из нападавших на лагерь ромов 31
Денисова: Клых находится в критическом состоянии 29
У Путина заявляют, что не могут помиловать Сенцова на основании прошения Ягланда 26
В Польше будут судить работодателя, бросившего на улице украинку с инсультом 26
Москалькова встретилась с моряками «Норда» 19
В Украину не пустили российского журналиста 44
Путин назначил нового командующего ЧФ РФ 24
Генсек СЕ написал Гройсману письмо из-за нападений на ромов 26
Медведчук: Геращенко не принимает участия в переговорах по обмену 79
Организатору нападения на лагерь ромов сообщили о подозрении 80
Денисова: От нас скрывают истинное состояние здоровья Сенцова 19
Полиция установила 14 подозреваемых в нападении на ромское поселение 48

Киевский районный суд Харькова избрал женщине, подозреваемой в подготовке террористического акта у памятника воинам УПА в Молодежном парке Харькова, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, женщина еще в начале текущего года была завербована представителями Российской Федерации. Постоянно получала задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области. Кроме того, с целью согласования и координации дальнейших действий подозреваемая несколько раз выезжала в Россию.

В прокуратуре подчеркнули, что к совершению преступления подозреваемая готовилась заранее. Нашла человека, который на основе тротиловой шашки изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона. Ночью 23 июня женщина заложила устройство в основание памятника бойцам Украинской повстанческой армии. Довести план до конца злоумышленнице помешали сотрудники Службы безопасности Украины.

Сейчас женщине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы. 

Напомним, 44-летнюю харьковчанку задержали 23 июня во время попытки дистанционно привести в действие взрывчатку у памятника воинам УПА в Молодежном парке Харькова.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги