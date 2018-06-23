Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы «Харьковское движение сопротивления».

«С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания», - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ установили, что с апреля 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ «ХДС» для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций «Д/ЛНР».

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.