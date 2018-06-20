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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, и готов подать прошение об этом. Об этом он сказал после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщает Радио Свобода.

«Я считаю, что Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам. Он может быть помилован. Если необходима просьба о его помиловании, я охотно ее подам на основе Европейской конвенции по правам человека», - сказал Ягланд.

В свою очередь, российский омбудсмен заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.

«Лично ко мне он не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, чтобы в полной мере оценить эту ситуацию», - сказала она журналистам.

Как сообщал ForUm, 20 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что призвала Москалькову помочь освободить Сенцова.

Ранее ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.

 
ForUm

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