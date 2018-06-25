Объем контрабанды товаров широко потребления в Украину составляет, по самым консервативным оценкам, 150 млрд гривен. Об этом заявила председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова, сообщает УНИАН.

По ее словам, Институт социально-экономической трансформации оценил объем ежегодной контрабанды в 75 млрд гривен, сопоставив данные Евростата об экспорте и украинской статистической службы о ввозе.

«Разница, которая потерялась на границе – это и есть контрабанда через границу с ЕС. А учитывая, что, например, Китай не раскрывает нам информацию, о реальных объемах товара, которые идут в контейнерах из КНР в порт Одесса, то изначальную цифру нужно умножить минимум, - минимум! - на два», - сказала она, подчеркнув, что объем нелегального и полулегального ввоза можно определить только околонаучными методами.

Она отметила, что «решительно поддерживает, что правительство наконец начало наступление на контрабанду», однако, по ее словам, в этом процессе нужно полагаться на общемировые неоднократно оправлявшие себя практики: построение сильной таможенной администрации, предотвращение самой возможности реализации незаконно ввезенного товара на внутреннем рынке, внедрение эффективного пост-аудит контроля. Она напомнила, что в Украине, как и во всех цивилизованных странах мира контрабанда товаров широкого потребления декриминализована.

«Уголовная ответственность предусмотрена при контрабанде оружия, оружия, психотропных веществ, наркотиков - товаров, которые запрещены к свободному обращению. То есть это не преступление, а экономическое правонарушение и наказывать надо рублем, что и прописано у нас в Таможенном кодексе», - сказала Острикова.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Согласно плану, с 21 июня по 31 декабря 2018 года будет реализован экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, потери украинского бюджет от контрабанды достигают 4 млрд долл. в год.