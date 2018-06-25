Лабораторные исследования выявили инсектицид в пробах погибших пчел на Днепропетровщине, сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области в ответе на информационный запрос Радио Свободы.

Так, по состоянию на 20 июня в ведомство с жалобой на массовую гибель пчел обратилось пятеро пчеловодов, два случаи исследованы.

Как сообщили в управлении, в Петропавловском районе в результате лабораторного исследования образцов погибших пчел и сельскохозяйственных культур обнаружено химическое вещество – лямбда-цигалотрин. Как пояснили в ведомстве, эта действующее вещество входит в состав инсектицидов – химических препаратов для уничтожения вредных насекомых, которое имеет широкий спектр действия и достаточно распространено в Украине.

«Не все пострадавшие сделали лабораторные исследования, ведь они достаточно дорогостоящие. Один из пчеловодов заказал такой анализ и оплатил. Поэтому нельзя сказать, что это – причина гибели пчелосемей во всех случаях», - сказали в ведомстве. Там также пояснили, что теперь результаты лабораторного исследования могут стать доказательством в суде.

В то же время в управлении сообщили, что исследования образцов, отобранных в Криворожском районе, где произошла массовая гибель пчел, пока ничего не обнаружили.

Между тем на днях в Криничанском районе заявили о новом массовый море пчел, в результате которого погибло 450 пчелосемей.

В конце мая в Днепропетровской области началась массовая гибель пчел. Больше всего пострадали пасечники Криворожского района: там говорится о гибели пчел у около полутысячи пчеловодов, ущерб оценивается в миллионы гривен. Кроме того, мор зафиксирован в Павлоградском, Петропавловском и Межевском районах. Пчеловоды обвиняют близлежащие агропредприятия, которые, по их словам, обрабатывают поля высокотоксичными препаратами.

Полиция открыла уголовные производства по статье 247 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о защите растений).