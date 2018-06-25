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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с последующим еженедельным ее обновлением.

Об этом глава правительства заявил во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарственными и медицинскими изделиями, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Все, что обеспечено по лекарствам, еженедельное должно быть доставлено к человеку. Система должна работать, как часы, и это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизию ситуации. Начинайте действовать активно, - сказал Гройсман. - К 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарства, а дальше – еженедельное ее обновление».

 
ForUm

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