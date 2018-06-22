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Потери украинского бюджет от контрабанды достигают 4 млрд долл. в год. Об этом во время встречи с представителям бизнеса министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Мы проводим эту рабочую встречу, чтобы все представители бизнеса понимали, какие изменения происходят в системе таможенного контроля. Вчера Кабинет Министров Украины утвердил постановление №479 и предоставил больше полномочий правоохранителям во время таможенного контроля. Правительство уже прислало целый ряд поручений и по каждому из них ГФС и правоохранители примут целый комплекс решений - совместные группы контроля, особый порядок аналитики, специальные процедуры по контролю в нейтральных водах и в водах Украины», - сказал Аваков.

Министр отметил, что потери от контрабанды достигают $4 млрд в год.

«Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 млрд грн. Поступления от таможни, по плану на 18 лет, - 343 млрд грн, за пять месяцев текущего года есть выполнение в размере 155 млрд грн. Потери бюджета, мы оцениваем в результате контрабанды, специальных схем - это 70 млрд грн. А именно: до 65 млрд грн - с применением специальных схем и до 15 млрд - другие варианты», - сказал он.

Аваков подчеркнул, что сегодня наблюдается сопротивление некоторых структур и отдельных должностных лиц борьбе с контрабандой. «Которые привыкли к другому порядку. Есть специальные структуры, которые обслуживают близкие к законности, но незаконные схемы, позволяющие избежать нормального налогообложения. В то время как в коридорах власти разворачивается тихая война, я обращаюсь к представителям бизнеса для четкого позиционирования. Потому что, кроме денег, которые мы получим в бюджет, у нас будет кумулятивный эффект развития экономики», - отметил министр внутренних дел.

Аваков отметил, что потери от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Согласно плану, с 21 июня по 31 декабря 2018 года будет реализован экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.
ForUm

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