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Правительство приняло план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.

«Мы предложили систему мер, используя департамент защиты экономики Национальной полиции и все службы ГФС, для того чтобы буквально завтра начать давление на контрабандную среду, чтобы привлечь дополнительные средства в государственный бюджет», - отметил в ходе обсуждения соответствующего пакета постановлений министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что правительство рассчитывает привлечь в госбюджет за счет борьбы с контрабандой 70-100 млрд грн. «Кого бы это не касалось, наша позиция будет жесткой - будут ли это мои однопартийцы или люди в погонах из высоких кабинетов», - сказал Аваков.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в прошлом году благодаря борьбе с контрабандой удалось привлечь в государственный бюджет дополнительно 70 млрд грн, но появились новые схемы. «Украина без контрабанды возможна. Мне нужна самоотверженная работа Министерства внутренних дел, абсолютна прозрачная работа пограничников, позиция ГФС и налоговой милиции, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро», - сказал он.

Премьер выразил уверенность, что борьба с контрабандой будет успешной, и десятки миллиардов гривен будут направлены на потребности украинцев.

Он отметил, что завтра будет проведен всеукраинский селектор, на который будут приглашены все службы, которые имеют отношение к борьбе с контрабандой, и главы областных администраций. «Мы донесем до них принятые решения под персональную ответственность и больше никаких разговоров, что это невозможно, я не хочу слышать. Я хочу конкретных и жестких решений ко всем «схемщикам», - сказал Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины совместно с Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины разработали план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.
ForUm

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