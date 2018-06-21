Кабинет Министров Украины с 21 июня по 31 декабря 2018 года реализует экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.



Как говорится в обнародованном на правительственном портале постановлении Кабинета Министров Украины №479, в ходе проекта полицейские получают право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, для выявления фактов нарушения таможенных правил, сообщает УНИАН.

Кроме того, полицейские и должностные лица Министерства внутренних дел получат доступ к автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор – 2006». Для этого МВД определит перечень полицейских, имеющих право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля, и доведет его до сведения ГФС и администрации Государственной пограничной службы.

ГФС, в свою очередь, совместно с МВД определит порядок предоставления доступа к автоматизированной системе, а вместе с Госпогранслужбой обеспечит беспрепятственный круглосуточный доступ в зоны таможенного контроля для уполномоченных полицейских.

В рамках проекта МВД совместно с Министерством финансов и ГФС будут подавать ежемесячные отчеты, начиная с 1 сентября, а также представят предложения об изменениях в законодательные акты.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении уголовной ответственности за контрабанду товаров.