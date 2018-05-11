По факту пожара в стихийном поселении ромов во Львове открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Сообщение о пожаре в стихийном поселении на улице Городоцкой во Львове, которое поступило в полицию Львовщины, 10 мая следователи открыли уголовное производство. Событие пока квалифицировано по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают личности, причастных к правонарушению.

Напомним, ранее пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой сообщила, что 9 мая в Железнодорожном районе Львова неизвестные сожгли лагерь ромов.