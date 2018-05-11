также в разделеПроисшествия
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус
За сутки боевики совершили 55 обстрелов, ранены 3 военных 38
У берегов Африки погибли двое украинских моряков 69
Во Львове сожгли лагерь ромов 85
Под Днипром загорелась мусорная свалка 42
Во время потасовки у дома Левочкина пострадал журналист 90
Пьяные военные устроили стрельбу на николаевском автовокзале 66
Драка фанатов в Днипре: пострадали 5 полицейских, разбиты 3 авто 214
На Волыни повредили памятник советским воинам 47
В Польше жестоко избили украинских заробитчан 278
Шестерых львовских патрульных подозревают в убийстве 75
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 102
В Днипре в деревянном самострое сгорели три человека 33
Отравление в Черкассах: Всех детей перевели в обычные палаты 58
В драке фанатов в Днипре пострадал патрульный, задержаны 20 человек 54
Во Львове задержали мужчин за надписи на ограждении советского памятника 37
ВСУ понесли потери на Донбассе 361
Число пострадавших от отравления в Черкассах выросло до 57 человек 561

По факту пожара в стихийном поселении ромов во Львове открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Сообщение о пожаре в стихийном поселении на улице Городоцкой во Львове, которое поступило в полицию Львовщины, 10 мая следователи открыли уголовное производство. Событие пока квалифицировано по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают личности, причастных к правонарушению.

Напомним, ранее пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой сообщила, что 9 мая в Железнодорожном районе Львова неизвестные сожгли лагерь ромов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги