Вечером 22 мая радикально настроенные лица сожгли цыганский лагерь, расположенный в Великогаивском лесу в Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Отмечается, что во время нападения неизвестные использовали огнестрельное оружие и открыли стрельбу. В это время в лагере находились 7 взрослых и более 30 детей, бежавших в лес. Сейчас информация о телесных повреждениях отсутствует.

«Учитывая то, что в этой ситуации усматриваются явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, уполномоченный открыла производство по этому нападению. Кроме того, уполномоченный направила запрос к руководству Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области с просьбой принять меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства по указанным фактам», – говорится в сообщении.

В то же время в отделе коммуникации полиции Тернопольской области сообщили, что о стрельбе и избиения на линию «102» сообщила около 22:00 женщина. Она заявила, что на нее и односельчан напала группа неизвестных - примерно пятнадцать человек. Молодые люди стреляли, кричали и пытались их избить. Спаслись пострадавшие от нападающих бегством.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, пострадавшие - представители ромской национальности. Они жили в палатках под Тернополем, а именно напротив сахарного завода в пгт Большая Березовица. В лагере жили как взрослые, так и дети. На момент нападения там находилось семеро взрослых и тридцать трое детей. В областной центр они приехали из Закарпатской области. На жизнь зарабатывали сбором и сдачей металлолома.

«Полиция рассматривает несколько версий данного события. В первую очередь - это конфликт между местным населением и цыганами, потому что накануне были жалобы на негативное поведение ромской общины на Тернопольщине», - отметил Богомол.

Пострадавшие утверждают, что они на костре готовили ужин, когда забежала группа людей и раздались звуки, похожие на выстрелы. Ромы бежали в лес. Во время схватки загорелись палатки.

На поиски возможных нападающих выезжали патрульные полицейские и группа реагирования патрульной полиции. В полутора километрах от места происшествия правоохранители остановили группу лиц. Их пригласили в Тернопольское отделение полиции. С места происшествия изъяли гильзы, предположительно от пневматического оружия.

Напомним, ранее пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой сообщила, что 9 мая в Железнодорожном районе Львова неизвестные сожгли лагерь ромов. По этому факту было открыто уголовное производство.

21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря.

Главное управление Нацполиции в Киеве после появления видео нападения зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).