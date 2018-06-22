Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европейская правда.

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

Он отметил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украина-НАТО остается в силе. В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании – теперь речь идет не об отмене языковой статьи, а о выполнении двух пунктов рекомендаций Венецианской комиссии.

«Решение венгерского правительства однозначное. До того, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО», - заявил он.

И хотя проведение КУН во время ближайшего саммита НАТО невозможно, Венгрия согласилась на участие Порошенко в специальном формате саммита.

Сийярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны.

«Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на Черном море, на которое пригласят Президента Украины», - заявил он.

Источники издания в дипломатических кругах подтвердили, что Порошенко уже получил приглашение на такую ​​встречу.

Как сообщал ForUm, государственный секретарь США Майк Помпео призвал министра иностранных дел Венгрии Петера Сиятро разблокировать взаимодействие Украины с НАТО.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.