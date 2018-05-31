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Государственный секретарь США Майк Помпео призвал министра иностранных дел Венгрии Петера Сиятро разблокировать взаимодействие Украины с НАТО.

Госсекретарь отметил неотложную необходимость помочь Украине из-за угрозы российской агрессии, сообщает «Голос Америки».

Важно, в частности, заявил Помпео, обеспечить и поддержать взаимодействие Украины с НАТО. А также - противостоять враждебному влиянию России в Центральной Европе.

Обе стороны согласились, что Европа должна диверсифицировать свои источники энергии.

Накануне министр Сиярто заявил, что Венгрия разблокирует языковые переговоры с Киевом и предлагает создать межправительственную рабочую группу по решению спора, в которой Будапешт абсолютно не заинтересован.

Как сообщал ForUmВенгрия уже в третий раз заблокировала проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.
ForUm

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