Мэр Харькова Геннадий Кернес потребует переквалификации дела о драке в горсовете на статью о попытке захвата государственных учреждений.

«Относительно того, что по вчерашнему погрому в мэрии полиция возбудила дело по «хулиганке». Я категорически против. Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами. Мы будем бороться за то, чтоб статья была изменена на «попытку захвата государственных и общественных зданий», - говорится в Facebook мэра.

Он подчеркнул, что это его принципиальная позиция.

«Вчерашний погром мало был похож на хулиганство», - резюмировал Кернес.

Как сообщал ForUm, перед началом сессии Харьковского городского совета в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку. Активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова Андрея Руденко. По данным СМИ, на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальных дружин».

Полиция начала уголовное производство по статье хулиганство.