Сегодня, 18 июня, приостановлена аналоговая трансляция телеканала UA: Перший через передатчики в городах Белополье, Винница, Днипро, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов, сообщает пресс-служба Национального общественного телевидения Украины.

Отмечается что сигнал аналогового вещания прекращен поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) - из-за неуплаты за трансляции со стороны ПАО «НОТУ».

«С апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой общественному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн грн. В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины составляет лишь 776 563,1 грн, что вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины «Об общественном телевидении и радиовещании Украины». Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций», – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что для оплаты всех трансляций НОТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы только 51 млн грн.

Концерн РРТ проинформировал НОТУ, что приостановление аналоговой трансляции UA: Перший будет происходить ежедневно с 6:00 до 18:00 и продлится до момента погашения долга.

В НОТУ подчеркнули, что от отключения аналоговых трансляций больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, ведь там не представлены сети кабельных операторов.