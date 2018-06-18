Оборудование системы управления границей в Харьковской области будет завершено до конца года.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который с рабочим визитом посетил участок государственной границы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инженерное обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. В Харьковской области протяженность границы 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно продолжаются работы по Луганскому и Сумскому участкам границы», - сказал Аваков.

Он отметил, что в ближайших планах МВД обновление автомобильного парка для Госпогранслужбы.

«Мы планируем добавить к автопарку специальные автомобили, которые разрабатывались НГУ специально для пограничников. Это последняя модификация машины «Казак», а также новые машины связи», - отметил Аваков.

Министр напомнил, что в Харьковском пограничном отряде уже три года работает комендатура быстрого реагирования.

Подразделение создали специально для усиления охраны участка границы Украины с Россией.

«Такие подразделения призваны защищать границу в случае необходимости и обеспечивать приход основных сил. Таких в ГПСУ насчитывается уже 5. Большинство из них уже прошли боевую выучку и подтвердили способность выполнить поставленные задачи. Комендатура быстрого реагирования способна действовать автономно на любом участке государственной границы», - сказал Аваков.

Напомним, «Европейский вал» или «Стена» - проект обустройства украинской государственной границы с Россией, инициированный Кабмином Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.



Генпрокуратура расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму более 100 млн грн при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект «Стена»).