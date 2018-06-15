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Президент США Дональд Трамп заявляет, что, возможно, он встретится с президентом России Владимиром Путиным этим летом. Кроме того, 15 июня он вновь заявил о необходимости вернуть Россию в «Группу семи» промышленно развитых государств, сообщает Радио Свобода.

Путин 10 июня заявил, что будет счастлив встретиться с Трампом, как только США будут готовы провести саммит.

Нынешний президент США ранее заявлял о необходимости налаживания отношений с Москвой, но его администрация продолжала политику санкций против России из-за ее агрессии в Украине и других вопросов.

Демократы, а также республиканцы в Конгрессе США неоднократно призывали Трампа усилить давление на Россию.

Напомним, во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он позволил России захватить украинский Крым.

«Путин не уважал президента Барака Обаму... Президент Обама потерял Крым... Думаю, что президенту Обаме не нравился Путин... Гораздо лучше, если мы будем ладить с Россией, чем нет», - сказал Трамп.

 
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