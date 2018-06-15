Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 15 июня, что его предшественник на посту Барак Обама упустил Крым.

«Президент Обама упустил Крым», - заявил он журналистам, его слова транслировал канал CNN.

«Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну», - добавил Трамп, передает Интерфакс.

Напомним, американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерк» сказал мировым лидерам, что Крым - российский, потому что все там говорят по-русски.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов Трампа.