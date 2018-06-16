За прошедшие сутки, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия, с обострением на отдельных направлениях, продолжались вдоль всей линии соприкосновения, сообщает пресс-центр ООС.

Противник за прошедшие сутки 36 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение.

На луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. Противник в очередной раз сорвал разведение войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковка враг прекратил попытки захвата позиций наших войск.

На дебальцевском направления в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

На донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.

Частично обострилась ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

Во время боевых действий за прошлые и текущие сутки потерь наших войск нет.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен и один – ранен.