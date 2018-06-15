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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова продолжает настаивать, чтобы визит к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову состоялся в ближайшее время, или чтобы российская сторона, по крайней мере, предоставила неопровержимые доказательства реального состояния здоровья украинского политзаключенного. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе омбудсмена

По ее словам, в последнем телефонном разговоре омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Денисовой с Сенцовым.

«Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной», - комментирует Денисова.

Омбудсмен подчеркивает, что ведутся переговоры о том, чтобы Сенцова осмотрели независимые врачи.

Также будет рассматриваться дальнейший график визитов к другим заключенным. «В понедельник встречаемся с Москальковой и будем составлять «дорожную карту» наших визитов», - сказала омбудсмен.

Напомним, сегодня Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

 
ForUm

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