Туристическое Агентство «Горящие туры» запустило услугу для отельного бизнеса. По адресу https://ht.kiev.ua/hoteliers/ представители отелей могут добавить информацию о своем отеле на портал «Горящие туры», бесплатно редактировать ее, отвечать на вопросы клиентов и отзывы об отеле.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Как отмечается, благодаря данному предложению у собственников и менеджеров отелей появилась возможность разместить описание своего отеля на одном из самых популярных украинских туристических порталов, добавить фотографии и видео, подробно описать услуги и расположение отеля.

«Горящие туры» — туристический портал с посещаемостью более полутора миллионов человек в год. За ним следят более 56 000 подписчиков в соцсетях. Еще 35 000 туристов подписаны на почтовую рассылку. Благодаря этому, по мнению компании, участие в партнерской программе поможет отельерам эффективно привлечь внимание потенциальных клиентов.

Напомним, туристическое Агентство «Горящие туры» - одна из ведущих в Украине туристических компаний. Она работает на рынке более 5-ти лет, управляя популярным порталом «Горящие туры». Компания предлагает отдых на ведущих мировых курортах и работает с экзотическими направлениями. Также доступны услуги по организации детского отдыха и туров по Украине.