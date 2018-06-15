В субботу, 16 июня, в рамках проведения Федерацией мотоциклетного спорта байкерского шоу будет перекрыта улица Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности.

Об этом сообщает центр организации дорожного движения Киева.

Перекрытие планируется с 12:00.

Также предполагается проведение массовых мероприятий байкерского шоу на острове Муромец, для обеспечения которых сотрудники КП «Центр организации дорожного движения» установят информационные табло и направляющие водоналивные блоки в районе съездов с Северного моста на Труханов остров.