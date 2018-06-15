В Киеве сотрудники полиции не позволили руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль после употребления алкоголя. Об этом сообщила журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова.

Российский консул Иван Заворин был замечен за употреблением алкоголя в грузинском ресторане Чачапури.

«Заметили выпивающего руководителя консульского отдела России в Украине, который, закончив свою трапезу, сел за руль… Поехали за ним. Вызвали полицию (правда, только с 4 раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком», - написала она в Facebook.