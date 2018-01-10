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Николаевский районный суд Львовской области закрыл дело о вождении депутатом Верховной Рады Андреем Антонищаком (фракция «Блок Петра Порошенко») в нетрезвом виде.

Об этом говорится в решении суда от 28 ноября 2017 года, передают Українські Новини.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 11 августа 2017 года Антонищак управлял автомобилем Audi A6 в состоянии алкогольного опьянения.

В постановлениях суда указано, что инспектор патрульной полиции, который составил протокол, а также двое свидетелей по меньшей мере трижды не являлись на судебные заседания.

В соответствии со ст. 38 Кодекса об административных правонарушениях, административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения.

На основании этого суд решил закрыть дело в связи с завершением срока наложения админвзыскания.

Решение вступило в силу 12 декабря 2017 года.
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