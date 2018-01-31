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В 2017 году полицейские зафиксировали более 114 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения – на четверть больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Всего же в прошлом году произошло 162 500 дорожно-транспортных происшествий. Из них по вине пьяных водителей – 5800. На дорогах страны погибли почти 3,5 тысячи человек.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, в 2017 году в стране было зарегистрировано 27 220 ДТП с пострадавшими. 3432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы. При этом подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения Правил дорожного движения.

В частности, нарушение правил маневрирования стало причиной 58 400 ДТП, в которых погибли 199 человек. 658 человек погибло в результате аварий вследствие превышения безопасной скорости. Управление транспортом в состоянии опьянения привело к 115 смертям.

Среди других «популярных» нарушений – несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований сигналов регулирования.

По словам Билошицкого, проблема управления транспортными средствами в состоянии опьянения остается критической. В 2016 году были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые в разы повысили ответственность за управление в состоянии опьянения.

«Однако количество правонарушений, которое мы зафиксировали, свидетельствует о том, что даже несмотря на введение такого повышенного уровня ответственности, уменьшение количества данного вида правонарушения мы не наблюдаем», - отметил он.
ForUm

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