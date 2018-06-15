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В оккупированном  Донецке на территории шахты «Куйбышевская» вспыхнул пожар. Об этом сообщает сайт 62.ua.

«Пламенем охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы», - пишет издание со ссылкой на местных жителей.

Официально шахта не работает с 2009 года.

 


 

 
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