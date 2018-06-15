В оккупированном Донецке на территории шахты «Куйбышевская» вспыхнул пожар. Об этом сообщает сайт 62.ua.
«Пламенем охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы», - пишет издание со ссылкой на местных жителей.
Официально шахта не работает с 2009 года.
#Донецк, 14/06/18 ~19-55, горит здание на территории Куйбышевской шахты pic.twitter.com/XtkgRWDo02— Necro Mancer (@666_mancer) 14 июня 2018 г.
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