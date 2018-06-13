Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям Европейского Союза против России из-за проведения выборов российского президента в оккупированном Крыму.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к этой декларации», - говорится в сообщении на сайте Европейского совета, передает Радио Свобода.

Согласно сообщению, эти страны обеспечат соответствие их национальных политик решению Евросовета.

«Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», - говорится в сообщении.

14 мая на портале правовой информации ЕС обнародовали имена чиновников, против которых Совет ЕС применил санкции из-за проведения выборов президента России в оккупированном Крыму.

Под санкции попали заместитель председателя избирательной комиссии аннексированного Крыму Инна Гузеева, секретарь этой комиссии Наталья Безрученко, а также председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова.

Им запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены.

Выборы президента в России состоялись 18 марта. На них в четвертый раз победил Владимир Путин. Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании выборов на полуострове.

19 марта Президент Украины Петр Порошенко назвал «ничтожными» результаты голосования.

Верховная Рада Украины 22 марта проголосовала за постановление о непризнании выборов президента России на территории Крыма.