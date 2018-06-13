Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента Украины. Об этом журналистам программы «Схемы» сообщили в НАБУ, передает Радио Свобода.

«Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации Президента Украины. Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно», - заявили в НАБУ.

По данным СМИ, речь идет об Алексее Филатове, который занимает должность заместителя главы Администрации Президента с июля 2014 года. Он отвечает за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента Украины в судах.