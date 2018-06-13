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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вместе с группой сотрудников Аппарата СНБО Украины накануне Всемирного дня донора в Главном военном клиническом госпитале сдал кровь для раненых воинов и призвал всех чиновников, депутатов и государственных служащих «поделиться своей кровью с защитниками Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

«Обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств, народным депутатам и государственным служащим с предложением поделиться своей кровью с нашими воинами, которые ежедневно проливают свою кровь, защищая Украину», - сказал Турчинов.
ForUm

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