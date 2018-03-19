Владимир Путин получает 76,65% голосов на выборах президента России после обработки 99,5% бюллетеней. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает РИА Новости.



Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. При этом Путин получил поддержку абсолютного большинства избирателей — за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина 11,81% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,67%.

Явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.

После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 – годовщину российской аннексии Крыма.

