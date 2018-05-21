Двое детей, госпитализированных из-за распыления неизвестного вещества в помещении николаевской общеобразовательной школы №6, находятся в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко.



Он отметил, что лично выехал в школу и в городскую детскую больницу № 2, куда направлены пострадавшие дети. «В больницу направлены 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-х детей госпитализировали для наблюдения в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе», – написал он.

При этом Шевченко подчеркнул, что пока угрозы жизни детей нет.

«Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации. В настоящее время правоохранители и специалисты ГосЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия», – сообщил он.

Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что госпитализированы 37 детей.

Полиция проводит проверку по факту массового отравления детей.