Двое детей, госпитализированных из-за распыления неизвестного вещества в помещении николаевской общеобразовательной школы №6, находятся в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко.
Он отметил, что лично выехал в школу и в городскую детскую больницу № 2, куда направлены пострадавшие дети. «В больницу направлены 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-х детей госпитализировали для наблюдения в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе», – написал он.
При этом Шевченко подчеркнул, что пока угрозы жизни детей нет.
«Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации. В настоящее время правоохранители и специалисты ГосЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия», – сообщил он.
Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников.
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что госпитализированы 37 детей.
Полиция проводит проверку по факту массового отравления детей.
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