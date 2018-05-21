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Полиция расследует отравление детей в николаевской школе как хулиганство.

«Следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство», что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет», - сообщает пресс-служба облуправления полиции.

Напомним, в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что госпитализированы 37 детей. Двое из них – в реанимации.

Полиция допускает, что школьники отравились газом.
ForUm

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