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Полиция проводит проверку по факту массового отравления детей в николаевской школе №6, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что около 11:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из николаевских школ дети массово пожаловались на плохое самочувствие. Из школы были эвакуированы около 400 учеников.

Главке отметили, что по состоянию на 12:30 36 детей обратились за помощью к врачам с признаками отравления, предварительно - газом, все госпитализированы.

Сейчас школьникам предоставляется неотложная медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники Заводского отдела полиции, следственного управления, патрульные полицейские, спасатели, медики и другие службы.

Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что госпитализированы 37 детей.
ForUm

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