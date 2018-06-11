также в разделеПроисшествия
Под Киевом стаффордширский терьер отгрыз хозяйке руки 17
Военный отбил селезенку сослуживцу, командование в/ч пыталось скрыть ЧП 25
Пожар уничтожил церковь на Прикарпатье 25
В Харькове почти неделю ежедневно «минируют» бизнес-центры 25
На Прикарпатье с ночи тушат старинную церковь 69
Боевики продолжают попытки наступлений и несут потери, среди ВСУ – трое раненых 55
Во Львове всю ночь гасили стрелковый комплекс Минобороны 38
На Донбассе женщина умышленно переехала ноги пограничнику 81
Под Харьковом в ДТП с участием авто полиции погиб мужчина 39
Сутки в ООС: 30 обстрелов, 2 военных ранены 23
В сумском ночном клубе взорвали гранату: 7 пострадавших 37
В Польше разбился самолет с украинским нардепом 215
В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация 116
Боевики снова обстреляли Железное: ранена женщина 32
На Донбассе – активные бои: ранены 6 военных и 16 боевиков 74
МИД проверяет информацию о гибели украинцев в Грузии 41
Ситуация на Донбассе обострилась: 37 обстрелов, ранены 4 военных 122
Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован 29

С начала войны в Донецкой и Луганской областях пропали без вести 3932 человека, из них 1974 до сих пор не найдены.

Об этом заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, отсутствие единой методологии определения пропавших без вести, а также координации между различными государственными органами привело к появлению различных данных о количестве пропавших в зоне военного конфликта - от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. «Некоторые статистические данные об исчезновениях по Донецкой и Луганской области приведены в ответ на наши информационные запросы от управления Нацполиции в Донецкой области и от Луганской военно-гражданской администрации. В Донецкой области в среднем 2 тыс. 727 человек пропали без вести, из них 1 тыс. 302 не найдены. На Луганщине 1 тыс. 205 пропали без вести, не найдено - 672», - сказал Захаров.

При этом он отметил, что СБУ подает значительно меньшие данные. Так, еще в декабре 2017 года председатель Службы безопасности Василий Грицак сказал, что пропавших без вести – 403 человека, что значительно меньше, чем указано в отчете.

По данным Захарова, правозащитники фиксировали факты насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения. Кроме того, он напомнил, что 17 июня 2015 года Украина присоединилась к Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, но, по его словам, за три года в стране ничего не сделано для имплементации положений конвенции во внутреннее законодательство и практики ее применения. «Отсутствие в национальном законодательстве надлежащей правовой квалификации насильственных исчезновений не дает возможности для адекватного применения положений вышеупомянутой конвенции», - добавил он.

Напомним, с начала конфликта на Донбассе пропали без вести 56 детей,  из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги