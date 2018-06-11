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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правоохранительные органы обратить внимание на участие футбольной команды Закарпатья в сепаратистском турнире.

«Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные «успехи» команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств», - написал он в Facebook.

Министр считает, что «правоохранительные органы должны встретить команду с «дружественным» приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов».

Напомним, ранее украинский волонтер Родион Шовкошитный сообщил об участии футбольной команды из Закарпатья в так называемом чемпионате мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий». 

Куратором команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире является депутат Береговского райсовета Тиберий Фееш.

В Федерации футбола Закарпатья призвали «не нагнетать нездорового ажиотажа», но пообещали выяснить все обстоятельства инцидента и наказать закарпатских футболистов, принявших участие в сепаратистском турнире.

 

 
ForUm

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