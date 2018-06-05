Куратором команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире является депутат Береговского райсовета Тиберий Фееш, пишет Mukachevo.net.

«Как и прошлогоднюю поездку на аналогичный турнир на Кипре, за нынешним участием закарпатских футболистов в турнире непризнанных стран стоит депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров Украины Тиберий Фееш», - отмечает издание.

В прошлом году он собирал закарпатских футболистов на чемпионат Европы непризнанных стран, а в этом году он же повез их на чемпионат мира в Лондон.

Теперь Фееш находится в Лондоне вместе с так называемой национальной сборной венгерских закарпатцев.

Напомним, ранее украинский волонтер Родион Шовкошитный сообщил об участии футбольной команды из Закарпатья в так называемом чемпионате мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий».